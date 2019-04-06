Son Dakika Haberleri: Suluova Belediye Başkanı Üçok, Mazbatasını Aldı

Suluova Belediye Başkanı Üçok, Mazbatasını Aldı

57 dakika önce

AK Parti'den yeniden Suluova Belediye Başkanı seçilen Fatih Üçok, mazbatasını alarak göreve başladı.

Suluova Belediye Başkanı Üçok, Mazbatasını Aldı, System.String[]
AK Parti'den yeniden Suluova Belediye Başkanı seçilen Fatih Üçok, mazbatasını alarak göreve başladı.

Suluova Adliyesi'nde İlçe Seçim Müdürü Deniz Rabia Soydan mazbatasını alan Üçok, daha sonra belediye binası önünde düzenlenen törenle görevine başladı.

Üçok, burada yaptığı konuşmasında, geçmiş 5 yıllık dönemde yaptıkları projelerle ilçede değişim ve dönüşümü başlattıklarını, yeni dönemde de en az 28 projeyi halkın desteğiyle gerçekleştireceklerini söyledi.

Ortak akıl ve istişareyle Suluova ilçesini bölgenin parlayan yıldızı yapacaklarını dile getiren Üçok, "24 saat kapım, telefonum ve gönlüm açık olacak. Yapılacak yeni projeler için halktan dua ve destek bekliyorum." dedi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez da Üçok'u tebrik ederek, "Türkiye için çok önemli olan 31 Mart seçimlerini tamamladık. Kazanan Türkiye ve Türk halkı, kaybedenler ise Kandil ve vatan hainleri ile Türkiye ve bölge üzerinde hain emelleri bulunanlar oldu." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kurban kesilerek İlçe Müftüsü Süleyman Çoban'ın yaptırdığı dua eşliğinde Üçok, görevine başladı.

Üçok, program sonunda tebrikleri kabul etti.

Törene AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, AK Parti Suluova İlçe Başkanı Muhammed Biçer, MHP İlçe Başkanı Hasan Işık, MHP Suluova Belediye Başkan Adayı Yaşar Tancı ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:53 Kaynak: AA

Amasya, Fatih Üçok, AK Parti, Suluova, Güncel
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