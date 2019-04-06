Suluova Belediye Başkanı Üçok, Mazbatasını Aldı

AK Parti
'den yeniden Suluova
Belediye Başkanı seçilen Fatih Üçok
, mazbatasını alarak göreve başladı.
Suluova Adliyesi'nde İlçe Seçim Müdürü Deniz Rabia Soydan mazbatasını alan Üçok, daha sonra belediye binası önünde düzenlenen törenle görevine başladı.
Üçok, burada yaptığı konuşmasında, geçmiş 5 yıllık dönemde yaptıkları projelerle ilçede değişim ve dönüşümü başlattıklarını, yeni dönemde de en az 28 projeyi halkın desteğiyle gerçekleştireceklerini söyledi.
Ortak akıl ve istişareyle Suluova ilçesini bölgenin parlayan yıldızı yapacaklarını dile getiren Üçok, "24 saat kapım, telefonum ve gönlüm açık olacak. Yapılacak yeni projeler için halktan dua ve destek bekliyorum." dedi.
AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez
da Üçok'u tebrik ederek, "Türkiye
için çok önemli olan 31 Mart seçimlerini tamamladık. Kazanan Türkiye ve Türk halkı, kaybedenler ise Kandil
ve vatan hainleri ile Türkiye ve bölge üzerinde hain emelleri bulunanlar oldu." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından kurban kesilerek İlçe Müftüsü Süleyman Çoban
'ın yaptırdığı dua eşliğinde Üçok, görevine başladı.
Üçok, program sonunda tebrikleri kabul etti.
Törene AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, AK Parti Suluova İlçe Başkanı Muhammed Biçer, MHP
İlçe Başkanı Hasan Işık, MHP Suluova Belediye Başkan Adayı Yaşar Tancı
ile vatandaşlar katıldı.