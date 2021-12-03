Suluova Belediye Başkanı Üçok, öğrencilere akıllı kalem seti dağıttı - Son Dakika

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilçedeki ilkokulları ziyaret ederek öğrencilere akıllı kalem seti dağıttı.

Üçok, Suluovalı çocukların en iyi ve kaliteli eğitimi almaları için seferber olduklarını söyledi.

Eğitim anlamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle koordineli şekilde çalışarak okulların fiziki yapısını iyileştirdiklerini anlatan Üçok, "Okulların araç gereç ihtiyaçlarına, peyzaj gibi çevre düzenlemelerine her yıl olduğu gibi bu yıl da destek vermeye devam ediyoruz. Ülkemizin geleceğini şekillendirecek çocuklarımız için ilçemizde eğitime desteklerimiz artarak devam edecek." dedi.

Çocuklara akıllı kalem hediye ettiklerini anlatan Üçok, "Akıllı mekanizması ile miniklerimizi yazı yazarken yormayacak özelliğe sahip. Bundan dolayı bizler de çocuklarımızın ilk harflerini bu kalemlerle yazsınlar istedik, kalemlerimizi ilkokul öğrencilerimize dağıtmaya başladık. Çocuklarımıza ömür boyu başarılar diliyorum." diye konuştu.