Suluova Belediye Başkanı Üçok, Sevgililer Günü'nde 4 çiftin nikahını kıydı - Son Dakika

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 4 çiftin nikahlarını kıydı.

Suluova Belediyesi Evlendirme Memurluğuna 14 Şubat için başvuruda bulunan çiftlerin nikahları, Belediye Başkanı Üçok tarafından kıyıldı.

Çiftlere mutluluk dileyen Üçok, "Aile, ülkemizin temel müesseselerinden biridir. Karşılıklı sevgi ve sadakat içinde anlayış birliğiyle, sabırla, metanetle mutluluğun paylaşılması lazım. Rabbim bir yastıkta ömür boyu bahtiyar eylesin." dedi.

Üçok, çiftlere nikah defterine imza attıkları kalemin yanı sıra ile Dr. Nevzat Tarhan'ın "Aile Okulu ve Evlilik" kitabını hediye etti.