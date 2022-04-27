Suluova Belediyesi 900 aileye ramazan gıda paketi dağıttı - Son Dakika
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Suluova Belediyesi 900 aileye ramazan gıda paketi dağıttı

27.04.2022 14:41
Suluova Belediyesi 900 aileye ramazan gıda paketi dağıttı

Suluova Belediyesi, ramazan ayında dar gelirli 900 aileye temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketi dağıttı.

Suluova Belediyesi, ramazan ayında dar gelirli 900 aileye temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketi dağıttı.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, birlik ve beraberliğin en çok hissedildiği ramazan ayında daha mutlu iftar sofralarının kurulması için her sene olduğu gibi bu sene de çalışma başlattıklarını söyledi.

Suluova Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Üçok, "Suluova'mızda dar gelirli hemşerilerimizden gelen talep ve tespitler sonrasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı personelimiz, yardım paketlerini ailelerimize ulaştırıyor. Ramazan ayı, yardım ve paylaşma ayıdır. Rahmet ve bereket ayında ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin ihtiyacına merhem olmaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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Fatih Üçok, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suluova Belediyesi 900 aileye ramazan gıda paketi dağıttı - Son Dakika


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