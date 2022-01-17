Suluova Belediyesi ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı - Son Dakika

Suluova Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışıyla birlikte tuzlama çalışması yaptı.

İlçede iki gündür devam eden kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yoğun bir çalışma yürüten ekipler, Atatürk Bulvarı, Suluova Devlet Hastanesi Yolu, Hacı Mustafa Caddesi ve Hacı Molla Caddesi başta olmak üzere ilçe genelindeki ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı

Ayrıca ana arterlerde kaldırımların buzlanmaya karşı temizlenmesi için de ekipler hazır bekletiliyor.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışının başlamasının ardından ekiplerin yedi gün yirmi dört saat nöbette olduğunu söyledi.

Üçok, ilçe sakinleri ile sürücülere, soğuk havada herhangi bir olumsuzluk yaşanmamaları için dikkatli olmaları uyarısında bulundu.