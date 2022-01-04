Suluova Belediyesi engelsiz servis aracı hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Suluova Belediyesi, fiziksel engellerinden dolayı ulaşımda güçlük çeken öğrenciler için engelsiz servis aracını devreye soktu.

Suluova Belediyesi bünyesinde hizmet veren engelsiz servis aracı ile fiziksel engelli bulunan öğrenciler, biri rehber olmak üzere 2 personel eşliğinde okullarına götürülüyor.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, AA muhabirine, göreve geldikleri günden itibaren engelsiz bir Suluova için çalıştıklarını söyledi.

Engelli vatandaşların toplumsal hayata tam katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi için Suluova Belediyesinin çok ciddi gayret ve çabalarının olduğunu belirten Üçok, şunları dile getirdi:

"Engelsiz yaşam parkı, engelliler dernek binası tahsisi derken yine engelli bireylerimize sözümüz olan engelsiz hizmet aracını okullarına ulaşımda güçlük çeken kıymetli öğrencilerimizin hizmetine sunduk. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir araya geldiğimiz dezavantajlı bireylerimizin ailelerine bu konuda yardımcı olacağımızın sözünü vermiştik. Personelimiz bu konudaki çalışmalarını tamamladı ve öğrencilerimizin eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak amacıyla yine öğrencilerimizin kullanımına uygun hale getirerek ücretsiz engelsiz servis aracımız ile hizmet vermeye başladık."