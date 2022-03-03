Suluova Belediyesi engelsiz servis aracıyla hizmet veriyor - Son Dakika

Suluova Belediyesi, fiziksel engellerinden dolayı ulaşımda güçlük çeken dezavantajlı öğrenciler için engelsiz servis aracını hizmete sundu.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, gazetecilere, engelli öğrencilerin evlerinden okullarına gidip gelebilecekleri, her türlü ihtiyaçlarında kullanabilecekleri, tamamen engelliler için tasarlanmış tam donanımlı ücretsiz minibüsün hizmet verdiğini söyledi.

Dezavantajlı bireylerin yaşadıkları sıkıntıları iletmeleri üzerine yaptıkları araştırmada, ilçede taşıma hizmeti sunan servislerde engelliler için donatının bulunmadığını belirlediklerini anlatan Üçok, "Engelli çocuklarımızın eğitimden mahsur kalmaması için bu aracımızı ilçemize kazandırdık. Şehrin en uzağındaki okul ve ev dahi olsa hiçbir ücret talep etmeden onları minibüsümüzle taşıyoruz. Velilerimizin bol bol duasını da alıyoruz. Engelli vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi için belediyemiz çok ciddi gayret ve çaba gösteriyor. Bu araçla tüm engelli kardeşlerimize hizmet etmeyi düşünüyoruz. Hastaneye gitmek, okula gitmek, dışarı çıkmak istiyorlarsa bizi arasınlar." dedi.

Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi İbrahim Dibek ise bugüne kadar kendisini okula babasının götürüp getirdiğini belirterek, "Bu minibüs gayet donanımlı ve güzel. Tekerlekli aracımla rahatlıkla binip indim. Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.