Suluova Belediyesi engelsiz servis aracıyla hizmet veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Suluova Belediyesi engelsiz servis aracıyla hizmet veriyor

03.03.2022 12:59
Suluova Belediyesi engelsiz servis aracıyla hizmet veriyor

Suluova Belediyesi, fiziksel engellerinden dolayı ulaşımda güçlük çeken dezavantajlı öğrenciler için engelsiz servis aracını hizmete sundu.

Suluova Belediyesi, fiziksel engellerinden dolayı ulaşımda güçlük çeken dezavantajlı öğrenciler için engelsiz servis aracını hizmete sundu.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, gazetecilere, engelli öğrencilerin evlerinden okullarına gidip gelebilecekleri, her türlü ihtiyaçlarında kullanabilecekleri, tamamen engelliler için tasarlanmış tam donanımlı ücretsiz minibüsün hizmet verdiğini söyledi.

Dezavantajlı bireylerin yaşadıkları sıkıntıları iletmeleri üzerine yaptıkları araştırmada, ilçede taşıma hizmeti sunan servislerde engelliler için donatının bulunmadığını belirlediklerini anlatan Üçok, "Engelli çocuklarımızın eğitimden mahsur kalmaması için bu aracımızı ilçemize kazandırdık. Şehrin en uzağındaki okul ve ev dahi olsa hiçbir ücret talep etmeden onları minibüsümüzle taşıyoruz. Velilerimizin bol bol duasını da alıyoruz. Engelli vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi için belediyemiz çok ciddi gayret ve çaba gösteriyor. Bu araçla tüm engelli kardeşlerimize hizmet etmeyi düşünüyoruz. Hastaneye gitmek, okula gitmek, dışarı çıkmak istiyorlarsa bizi arasınlar." dedi.

Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi İbrahim Dibek ise bugüne kadar kendisini okula babasının götürüp getirdiğini belirterek, "Bu minibüs gayet donanımlı ve güzel. Tekerlekli aracımla rahatlıkla binip indim. Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Son dakika! Yürekli annenin son arzusu zihinsel engelli evlatlık kızını iş sahibi etmek Son dakika! Yürekli annenin son arzusu zihinsel engelli evlatlık kızını iş sahibi etmek GAZİANTEP'TE 350 İŞİTME ENGELLİ ÇİFTE AĞLAYAN BEBEKLERİNDEN HABERDAR OLMASI İÇİN CİHAZ VERİLDİ GAZİANTEP'TE 350 İŞİTME ENGELLİ ÇİFTE AĞLAYAN BEBEKLERİNDEN HABERDAR OLMASI İÇİN CİHAZ VERİLDİ

Fatih Üçok, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suluova Belediyesi engelsiz servis aracıyla hizmet veriyor - Son Dakika


Son Dakika
12:54 Zelenski, Putin'e meydan okudu: Karadeniz'in dibini görecekler, buna layıklar!
12:29 "Çin olimpiyatlar bitene kadar bekledi dedi, Rusya kendi bildiğini yaptı"
12:25 Hazal Kaya parti tarzıyla olay oldu!: Pantolonun düğmeleri açık kalmış!
12:23 Bakan Soylu'dan ilginç duyuru: Yarın tüm okullarımızda kıymetli bir tatbikatımız var
12:22 Alman turist, lüks otelin 7. katından düşerek yaşamını yitirdi
12:17 Beşiktaş taraftarı çok sinirlendi! Sosyal medyada Batshuayi'ye yapılan benzetmeler gündem oldu
12:01 Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Putin'in kızına sosyal medya linci
11:59 Bahçeli'den, Rusya-Ukrayna krizine 5 maddelik çözüm önerisi: Tek seçenek diplomasi ve diyalogdur
11:54 Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca'nın gazeteciye verdiği cevap gündem oldu
11:52 Time dergisinden çok konuşulacak Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 13:06:40. #1.12#
SON DAKİKA: Suluova Belediyesi engelsiz servis aracıyla hizmet veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement