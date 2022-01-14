Suluova Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Suluova Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 143 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, toplu iş sözleşmesinin imzalanması amacıyla başkanlık makamında düzenlenen törende, amaçlarının enflasyona karşı işçileri ezdirmemek olduğunu söyledi.

Suluova Belediyesinde en düşük maaşı 5 bin liraya yükselttiklerini belirten Üçok, şöyle konuştu:

"Belediyemiz ile Hizmet-İş Sendikası arasında işçi personellerimize ait 2 yıllık toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Sözleşme ile çalışanlarımıza asgari ücretin üzerinde artış yaparak böylece belediyemizde en düşük maaşı 5 bin 160 liraya yükseltmiş olduk. Eş, çocuk durumu ve iş güçlüğüne göre de ilave maddi kazanımları da sağladık. Sözleşmemizin çok değerli mesai arkadaşlarımıza ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum.

Daha sonra 143 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.