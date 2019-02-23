Suluova Belediyesi ile Oka'dan Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanım Anlaşması
28 dakika önce
Suluova Belediyesi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında coğrafi bilgi sisteminin kullanımına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.
Suluova
Belediyesi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA
) arasında coğrafi bilgi sisteminin kullanımına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.
Protokolü OKA Amasya
İl Koordinatörü Erdin Güden ile birlikte imzalayan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok
, anlaşmanın imar çalışmalarına katkı sağlayacağını belirtti. Üçok, ajansın kullandığı coğrafi bilgi sisteminin imkanlarından faydalanmaları ile ilçenin yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarına erişebileceklerini söyledi. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:33 Kaynak: İHA
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