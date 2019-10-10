Suluova Belediyesi ile Spor Toto 8 tesis için protokol imzaladı
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Suluova Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında, ilçeye 8 spor tesisinin yapımı için protokol imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:40 Kaynak: AA
Suluova Belediyesi ile Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında, ilçeye 8 spor tesisinin yapımı için protokol imzalandı.
Suluova Belediyesinde düzenlenen programda, Belediye Başkanı Fatih Üçok ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik protokolü imzaladı.
Üçok, imzaladıkları protokol kapsamında daha önce ilçe halkına söz verdiği bir yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 2 halı saha ile 5 basketbol sahasını ilçeye kazandıracaklarını söyledi.
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