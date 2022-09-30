Suluova'da kapalı otoparkın temeli atıldı

Suluova Belediyesi tarafından 300 araç kapasiteli kapalı otoparkın temeli törenle atıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen temel atma törenine, AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ile Levent Karahocagil, Amasya Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, burada yaptığı konuşmada, yapacakları iki katlı kapalı otopark ile ilçedeki trafik ve park sorununu çözmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yatırım ve hizmetlerle ilçenin gelişimine katkı sunduklarını dile getiren Üçok, şunları kaydetti:

"Şehrimizin her tarafını hizmetlerle donatıyoruz. 2015 yılında mevcut kapalı semt pazar yerimizin altında 75 araçlık kapalı otopark yaparak hizmete sunmuştuk. Şimdi ise şehrimizin tam merkezinde iki katlı ve 300 araç kapasiteli kapalı otopark yapıyoruz. Sosyal belediyecilik hizmetlerimizi güçlendirerek devam edeceğiz. Şehrin yaşayanlarına, dezavantajlı ve ihtiyaç sahiplerimize dokunan, kısaca dertlinin derdine çare üreten bir belediye başkanı olmaya devam edeceğim."

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya'nın duası eşliğinde kurban kesilerek otoparkın temeli atıldı.