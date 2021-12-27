Suluova Belediyesi zabıta ekipleri fahiş fiyat denetimi yaptı - Son Dakika

Suluova Belediyesi Zabıta ekipleri ve Amasya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışını önlemek amacıyla ilçe genelindeki marketlere yönelik denetim yaptı.

Ekipler, ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve tüketicinin mağduriyet yaşamamasını sağlamak için gerçekleştirdikleri denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri ile fiyat listeleri kontrol edildi.

Temel gıda ürünleriyle temizlik maddelerinin fiyatlarını inceleyen ekipler, denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına bakmak amacıyla bazı ürünleri kasaya götürerek karşılaştırdı.

Ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Özellikle son günlerde kamuoyunda büyük tepkilere neden olan fahiş fiyat uygulamaları nedeni ile ekiplerimiz denetimlerini daha da sıkılaştırarak olası fiyat artışlarının önüne geçmeye çalışıyor. Bunun için ilçe genelindeki denetimlerimizi ara vermeden sürdüreceğiz." dedi.