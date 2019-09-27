Son Dakika Haberleri: Suluova Belediyesinden 218 öğrenciye kırtasiye yardımı
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Suluova Belediyesinden 218 öğrenciye kırtasiye yardımı

25 dakika önce

Suluova Belediyesi, ihtiyaç sahibi 218 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

Suluova Belediyesinden 218 öğrenciye kırtasiye yardımı, System.String[]

Suluova Belediyesi, ihtiyaç sahibi 218 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından belirlenen dar gelirli ailelerin öğrencilerine yönelik kalemlik, defter, kalem, cetvel, kalemtıraş ve silginin yanı sıra okul çantası ile kıyafet yardımı yaptıklarını söyledi.

Bu tür yardımların her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiğini aktaran Üçok, "Eğitime her türlü desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarını gidermenin yanında öğrencilerimiz için sosyal ve kültürel hizmetler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı önemsiyoruz, çünkü bu ülkenin kalkınması, ilerlemesi ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması ancak eğitimli bireylerin çoğalmasıyla mümkün olacaktır." dedi.

Suluova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:46 Kaynak: AA
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