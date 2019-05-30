Son Dakika Haberleri: Suluova Belediyesinden 230 aileye gıda yardımı
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Suluova Belediyesinden 230 aileye gıda yardımı

1 saat önce

Suluova Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 230 aileye gıda yardımında bulundu.

Suluova Belediyesinden 230 aileye gıda yardımı, System.String[]
Suluova Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 230 aileye gıda yardımında bulundu.
Belediye Başkanı Fatih Üçok, hoşgörü ve yardımlaşmanın en yüksek seviyeye çıktığı ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri her yıl olduğu gibi bu yıl da unutmadıklarını, bayramı en mutlu şekilde geçirmelerine vesile olmayı arzu ettiklerini söyledi.
Belediye olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini anlatan Üçok, "İlçemizde çok zor durumda olan vatandaşlarımızı tespit ettik ve onlara yardım elimizi uzattık. Belediyemize müracaat eden ailelerin evlerinde inceleme yaparak ihtiyaçlarını belirledik. Daha sonra personelimiz söz konusu ailelere yardım paketlerini evlerine kadar ulaştırdı. Mağdur olan ailelerimize sahip çıkacağız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:25 Kaynak: AA
Fatih Üçok, Suluova, Güncel
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