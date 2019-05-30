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Suluova Belediyesinden halk iftarı

1 saat önce

Suluova Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen büyük halk iftarı yoğun katılımla gerçekleşti.

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Suluova Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen büyük halk iftarı yoğun katılımla gerçekleşti.

4 binden fazla kişinin buluştuğu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki iftar programına Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Fatih Üçok, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Biçer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Belediye Başkanı Üçok, "Belediyemizce geleneksel hale getirdiğimiz halk iftarını bu yıl da gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Ramazan'ın feyzinden, bereketinden istifade ettiğimiz bu günlerde Cenab-ı Allah ülkemize ve tüm İslam ülkelerine huzur ve bereket versin. Bu vesile ile yakından ve uzaktan teşrif eden herkese teşekkür ediyor, Kadir Gecenizi ve yaklaşan Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum" dedi.

Kaymakam Kanyılmaz da iftar programının Suluova'ya yakışır şekilde gerçekleştiğine değindi.

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Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:35 Kaynak: İHA
Fatih Üçok, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Suluova, Güncel
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