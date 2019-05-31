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Suluova Belediyesinden halk iftarı

1 saat önce

Suluova Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla halk iftarı düzenledi.

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Suluova Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla halk iftarı düzenledi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen iftar öncesi Şehit Osman Karakuş İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı marşlar seslendirdi. Ardından din görevlisi Mehmet Koyuncu, Aşr-ı Şerif okudu.
Belediye Başkanı Fatih Üçok, burada yaptığı konuşmada, ilçe halkıyla tüm İslam aleminin Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Her yıl ramazan ayında "gönlümüz bir, soframız bir" sloganıyla halk iftarı tertip ettiklerini anlatan Üçok, "Sizlerle birlikte 5 yıldır beraber iftar yapıyoruz. Hep birlikte ellerimizi semaya yöneltip birlikte dua ediyoruz. Ekmeğimizi ve aşımızı paylaşıp yudumluyoruz. Ramazan ayının bereketi ve rahmeti hepinizin üzerine olsun." dedi.
Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz da ilçe halkı ve İslam aleminin Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:41 Kaynak: AA
15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Suluova, Güncel
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