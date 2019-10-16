Son Dakika Haberleri: Suluova Belediyesinden Pazar Mahallesi'nde asfalt çalışması
Son Dakika Güncel Suluova Belediyesinden Pazar Mahallesi'nde asfalt çalışması

Suluova Belediyesinden Pazar Mahallesi'nde asfalt çalışması

38 dakika önce

Suluova Belediyesi, zemin iyileştirmesi ve tesviyesi tamamlanan Pazar Mahallesi'nde asfaltlama çalışması başlattı.

Suluova Belediyesinden Pazar Mahallesi'nde asfalt çalışması, System.String[]

Suluova Belediyesi, zemin iyileştirmesi ve tesviyesi tamamlanan Pazar Mahallesi'nde asfaltlama çalışması başlattı.


İlçenin en ücra köşesine kadar hizmet götürmenin gayreti içerisinde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, halkın yazın tozdan, kışın da çamurdan kurtulması ve rahat etmesi için çalışmalarına durmadan devam ediyor. Yapılan zemin iyileştirme ve tesviye çalışmalarının ardından hızlı bir şekilde asfalt sermek için düğmeye basan ekipler, Pazar Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına başladı. Çalışmaların belirlenen program dahilinde tüm hızıyla devam edeceği bildirildi. - AMASYA

Suluova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:38 Kaynak: İHA
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