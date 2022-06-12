Suluova'da "112 Acil Çağrı" bilgilendirme standı kuruldu - Son Dakika
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Suluova'da "112 Acil Çağrı" bilgilendirme standı kuruldu

12.06.2022 17:35
Suluova'da "112 Acil Çağrı" bilgilendirme standı kuruldu

Suluova'da "112 Acil Çağrı" tanıtım ve bilgilendirme standı kuruldu.

Suluova'da "112 Acil Çağrı" tanıtım ve bilgilendirme standı kuruldu.

Amasya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantta görevli personel, "112 Acil Çağrı" konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İbrahim Şimşek ve Suluova İtfaiye Müdürü Mehmet Özgan vatandaşlara, 'Hangi durumlarda 112 aranmalıdır' içerikli broşürler dağıtarak, vatandaşların sorularını cevapladı.

İlçe sakinlerinin ilgi gösterdiği standın gün boyu açık kalacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

Suluova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suluova'da '112 Acil Çağrı' bilgilendirme standı kuruldu - Son Dakika

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