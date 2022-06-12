Suluova'da 2 yıl sonra ilk hac kafilesi dualarla yola çıktı - Son Dakika
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Suluova'da 2 yıl sonra ilk hac kafilesi dualarla yola çıktı

12.06.2022 17:03

Suluova ilçesinde, koranavirüs salgınının ardından 27 kişilik ilk kafile, dua ve gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.

Suluova ilçesinde, koranavirüs salgınının ardından 27 kişilik ilk kafile, dua ve gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.

Hacı Mustafa Camii avlusunda düzenlenen programa, Kaymakam Abdullah Şen, Belediye Başkanı Fatih Üçok, İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya, din görevlileri, hacı adaylarının yakınları katıldı.

Kaymakam Şen, bu yıl ilçeden toplam 48 hacı adayının hac vazifelerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gideceğini ifade ederek, "Hac yolculuğu, kutsal olduğu kadar çile ve günahlardan arınma yoludur. Allah sizleri hacılığı kabul olunan kullarından eylesin." dedi.

Üçok da her Müslümanın hasreti olan kutsal yolculuğa çıkıldığına işaret ederek, "Yüce Mevla, niyetlerinizi kabul etsin. Kutsal topraklarda ülkemizi bölmek isteyenlerin amaçlarına ulaşmaması, ülkemizin birliği için dua edin." diye konuştu.

Törenin ardından 27 hacı adayı, aileleri ve sevdikleriyle vedalaştıktan sonra yola çıktı.

Suluova'da 2 yıl sonra ilk hac kafilesi dualarla yola çıktı
Suluova'da 2 yıl sonra ilk hac kafilesi dualarla yola çıktı
Suluova'da 2 yıl sonra ilk hac kafilesi dualarla yola çıktı
Suluova'da 2 yıl sonra ilk hac kafilesi dualarla yola çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suluova'da 2 yıl sonra ilk hac kafilesi dualarla yola çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suluova'da 2 yıl sonra ilk hac kafilesi dualarla yola çıktı - Son Dakika
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