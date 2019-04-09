Son Dakika Haberleri: Suluova'da 2. Zeka Oyunları Olimpiyatları

Suluova'da 2. Zeka Oyunları Olimpiyatları

2 saat önce

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile TÜGVA Suluova İlçe Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen ilk, orta ve lise düzeyi okullar arası 2. Zeka Oyunları Olimpiyatları başladı.

Suluova'da 2. Zeka Oyunları Olimpiyatları, System.String[]
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile TÜGVA Suluova İlçe Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen ilk, orta ve lise düzeyi okullar arası 2. Zeka Oyunları Olimpiyatları başladı.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, zeka oyunlarının çocukların eğlenirken zekasını geliştirmesi ve yeni şeyler öğrenmesi için oldukça ideal araçlar olduğunu, öğrencilerin zeka oyunları ile bireysel ve grup çalışmalarında kendi yetenek ve potansiyellerini daha iyi tanıyacaklarını söyledi.

Davu, bu yıl 2.'si yapılan zeka oyunları oyunlarına ilkokullardan 160, ortaokullardan 160, liselerden ise 100 öğrenci olmak üzere toplam 420 öğrencinin katıldığını belirterek turnuvalara destek ve katkılarından dolayı TÜGVA Suluova İlçe Temsilcisi Ahmet Gençlioğlu'na teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:17 Kaynak: AA
Suluova, Güncel
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