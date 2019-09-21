Suluova'da "2023 Eğitim Vizyonu" semineri

Suluova ilçesinde, "2023 Eğitim Vizyonu" semineri düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, Belediye Kültür Merkezi'nde ilçedeki öğretmenlere yönelik seminerde yaptığı konuşmada, 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Müdürlüğünün çok büyük bir aile olduğuna işaret eden Kösterelioğlu, Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu'nun amaçları doğrultusunda geleceğin teminatı öğrencileri okuyan, araştıran, düşünen, bilimi ve teknolojiyi yararlı şekilde kullanan, milli ve manevi değerlere bağlı, kendine güvenen bireyler olarak yetiştirebilmeyi hedeflediklerini anlattı.

İdarecisinden öğretmenine hep birlikte bunu başarabilmek ve Amasya'da eğitim öğretim kalitesini daha iyi seviyeye ulaştırabilmek için gayretle çalışacaklarını dile getiren Kösterelioğlu, "Gelecekte küresel markalar yaparak dünya ekonomisinde söz sahibi olmak istiyorsak bunun yolunun bilimden, eğitimden, inovasyondan, patentten ve katma değeri yüksek ürünler üretmekten geçtiğini bilmeliyiz. Hızla ve sürekli gelişim ile değişim gösteren günümüz dünyasına ayak uydurabilmek çok önemli. Bu anlamda 2023 Eğitim Vizyonu'na şanlı bayrağımızın yükselme meselesi olarak bakmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek nesillerin emanet edildiğinin altını çizen Kösterelioğlu, yapılan işin sorumluluk ve kutsallığının bilinciyle hareket edilmesi, çağın gereksinimlerine uygun şekilde okullardaki etkinlik ve projelerin artırılarak öğrencilerin farklı yeteneklerini keşfetmenin sağlanması için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Kösterelioğlu, daha sonra 2023 Eğitim Vizyonu ile strateji, düşünce, tasarım, liderlik, sorumluluk, ölçüt ve değişim konularında katılımcılara bilgi verdi.