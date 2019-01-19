Son Dakika Haberleri: Suluova'da 3 Bin 500 Kişilik Caminin Temeli Atıldı

Suluova'da 3 Bin 500 Kişilik Caminin Temeli Atıldı

1 saat önce

Suluova ilçesinde 3 bin 500 kişilik Yeni Şeker Camisi'nin temeli törenle atıldı.

Suluova'da 3 Bin 500 Kişilik Caminin Temeli Atıldı, System.String[]
Suluova ilçesinde 3 bin 500 kişilik Yeni Şeker Camisi'nin temeli törenle atıldı.

Vali Osman Varol, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı yanındaki alanda düzenlenen temel atma töreninde, ecdatlarının dünya coğrafyasının ciddi bölümünde Türk İslam medeniyetini gururla yaydığını, uzunca bir süre dünyaya adaletle hükmettiğini anlattı.

Gittikleri her yere hem kültürleri hem inançları hem de yaptıkları şehirler ve onların üzerine inşa ettikleri eserlerle örnek olduklarını belirten Varol, "Tüm medeniyetler, şehirlerde güzel meydanlar, önemli eserler yapar. Genellikle de önemli mabetler inşa ederler. Türk İslam medeniyetimiz de hüküm sürdüğümüz her toprakta kendine özgü mimarisi olan camiler ve medreseler inşa etmiştir." dedi.

Suluova'nın genç yaşına rağmen çok hızlı gelişme gösterdiğini, birtakım eksiklerin tamamlanması için çalışma yapıldığını aktaran Varol, şehir meydanı ve büyük kapasiteli bir cami gibi önemli eserler oluşturulduğunu kaydetti.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da yapılacak 3 bin 500 kişilik Yeni Şeker Camisi'nin bölgenin en büyük kapasiteli camisi olacağını vurgulayarak, "60 yıllık bir özlem giderildi. Büyük mabet ve meydanlar şehirlerin simgesel yapılarıdır. İlçeye kazandırılan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile yapımı başlanılan Yeni Şeker Camisi de Suluova ilçesinin simgesel yapıları olacak." diye konuştu.

Yeni Şeker Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Basri İnan ise cami oturum alanının 2 bin 450 metrekare, sadece caminin alanını ise bin 800 metrekare olduğunu söyledi.

Camide ayrıca 500 kişilik toplantı salonu, gasilhane, morg, 11 iş yeri bulunacağını aktaran İnan, projenin Osmanlı mimarisi örnek alınarak yapılacağını belirtti.

Konuşmaların ardından kurban kesilerek dualarla caminin temeli atıldı.

Törene AK Parti Amasya milletvekilleri Levent Karahocağil ve Hasan Çilez, eski milletvekili Haluk İpek, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, İlçe Müftüsü Süleyman Çoban, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Biçer ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:40 Kaynak: AA

Suluova, Güncel
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