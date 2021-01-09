Suluova'da 4. Etap TOKİ konutlarının geçici kabulü yapıldı - Son Dakika

Suluova Belediyesi ile TOKİ tarafından yapılan 4. Etap TOKİ konutlarının geçici kabulü yapıldı.

Kaymakam Abdullah Şen ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel ile TOKİ konutlarında inceleme yapan Belediye Başkanı Fatih Üçok, içindeki cami, ticari alan ve sosyal donatılar ile toplamda 312 toplu konutun vatandaşların yaşam kalitesini arttrıp nitelikli konut ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Göreve geldiklerinde verdikleri "nitelikli bin konut" sözünü tutmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Üçok, ilçe halkının yaşam standartlarını yükseltmek için özverili çalışmalarda bulunduklarını, görev yaptığı süre içinde daha yaşanılabilir, modern bir şehir adına daha önce yapılamayan birçok proje ve hizmeti kazandırdıklarını anlattı.

Üçok, ruhsatlandırma işlemlerinin ardından konutların hak sahiplerine teslim edileceğini, ardından dar gelirli ve emekliler için 5 ve 6. toplu konut yapmayı planladıklarını kaydetti.