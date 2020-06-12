Suluova'da 897 öğrenci LGS'ye girecek - Son Dakika

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, 2020 LGS'ye ilçede 897 öğrencinin gireceğini söyledi.

Davu, ilçede LGS'nin 16 ortaokuldaki 73 salonda 196 görevli öğretmenle yapılacağını söyledi.

Tüm öğrencilere başarı ve sorunsuz bir sınav temenni eden Davu, Milli Eğitim Bakanlığının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle merkezi sınavda dikkat edilecek hususlarla ilgili açıkladığı uyarılar doğrultusunda tüm okullarda sınavın sağlık açısından güvenli yapılabilmesi için gerekli önlemleri aldıklarını anlattı.

Davu, bu yıl diğer yıllardan farklı olarak her öğrencinin kendi okulunda sınava gireceğini, öğrencilerin sınava giriş belgelerinin sınavdan önce sınıfta oturmaları gereken sıraya konulacağını dile getirerek, 15 yaşına giren öğrencilerinin fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorluklar göz önüne alınarak geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunun kaldırıldığını kaydetti.