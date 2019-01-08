Son Dakika Haberleri: Suluova'da AB Hibe Projesi Onaylandı

Suluova'da AB Hibe Projesi Onaylandı

2 saat önce

Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı teklif çağrısına hazırlayarak sundukları "Çevre Ekseninde Şehirlerimiz Eşleşiyor" projesinin kabul edildiğini bildirdi.

Suluova'da AB Hibe Projesi Onaylandı, System.String[]
Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı teklif çağrısına hazırlayarak sundukları "Çevre Ekseninde Şehirlerimiz Eşleşiyor" projesinin kabul edildiğini bildirdi.

Kanyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kabul edilen "Çevre Ekseninde Şehirlerimiz Eşleşiyor" projesinin protokolünün Ankara Merkezi Finans ve İhale Kurumunda imzalandığını söyledi.

Proje kapsamında Suluova ilçesi ile Letonya'nın güneydoğusunda yer alan 100 binin üzerinde nüfusa sahip Daugavpils şehrinin kardeş şehir olduğunu belirten Kanyılmaz, projeyle Türkiye ve AB Yerel Yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkileri ile yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini güçlendirmeyi amaçladığını anlattı.

Kanyılmaz, projenin 140 bin avro bütçeli ve 12 ay süreli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Proje ortağı Suluova Ticaret ve Sanayi Odası, iştirakçileri ise Amasya Valiliği, Suluova Belediyesi, Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü, Amasya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüdür. Projede çevresel sorunlar ekseninde karşılıklı kapasite geliştirme çalışmaları yapılacak. İyi uygulamalar paylaşılacak ve farkındalık oluşturacak. Çalıştay, seminer, eğitim çalışmaları yapılacak. İleri bir tarihte projenin amaç ve faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılacağı bir proje tanıtım toplantısı gerçekleştirecek. Suluova'da daha önce birçok AB projesi başarıyla uygulandı. Bunu da başarıyla uygulayacağız. Emeklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje ekibine teşekkür ederim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:32 Kaynak: AA

Türkiye, Avrupa Birliği, Suluova, Güncel
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