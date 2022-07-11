Suluova'da bayramlaşma programları düzenlendi - Son Dakika
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Suluova'da bayramlaşma programları düzenlendi

11.07.2022 11:46
Suluova'da bayramlaşma programları düzenlendi

Suluova ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

Suluova ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

Kaymakam Abdullah Şen, Belediye Başkanı Fatih Üçok ve beraberindeki bazı protokol üyeleri, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Suluova Devlet Hastanesini ziyaret edip, görevi başındaki personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Daha sonra Suluova Şeker Camisi'nde düzenlenen programda protokol, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bayramlaştı.

Kaymakam Şen, Belediye Başkanı Üçok ve beraberindekiler, Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan huzurevi sakinlerini ve 1992'de Şırnak'ta şehit düşen asteğmen Recep İnce'nin annesi Fadime ile babası Nuri İnce'yi ziyaret etti.

Şehit ailesi ile sohbet eden Şen, kapılarının her zaman kendilerine açık olduğunu belirterek, vatanın birliği için canını feda eden aziz şehitlere, Türk milletinin şükran ve minnet duyduğunu ifade etti.

AK Parti İlçe Başkanlığında bayramlaşma

Ak Parti Suluova İlçe Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa AK Parti Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, AK Parti İl Genel Meclis Başkanı Zeki Eraslan ile Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un yanı sıra partililer katıldı.

Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Fatih Üçok, Hisarcık, Suluova, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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