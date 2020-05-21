Suluova'da berber ve kuaförler denetlendi - Son Dakika

Suluova İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan ve 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.

Denetimlerde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan kurallar ile umumi hıfzıssıhha kurulları kararlarında belirtilen maddelerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edildi.

Sağlık ekipleri, emniyet görevlileri ile birlikte yaptığı denetimlerde faaliyetine başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarında ateş ölçümünün yanı sıra hijyen, randevu sistemi, sosyal mesafe kuralı ile maske takılıp takılmadığını denetledi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Somuncu, başlayan denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.

Hizmete yeniden başlayan esnafın alınan kararlara hassasiyet göstermesini isteyen Somuncu, özellikle salgının önlenmesi açısından hijyen kurallarının önemli olduğunu kaydetti.