Suluova'da bir işletmeci düğün salonunu açmama kararı aldı - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde düğün salonu işletmeciliği yapan bir iş adamı, 1 Temmuz'da faaliyete geçmesi gereken düğün salonunu açmama kararı aldı.

İşletme sahibi Oğuzhan Göl, bin kişilik işletmesinde 5 yıldır düğün, nikah ve özel günler için organizasyon yaptığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 aydır kapalı olan düğün salonunu pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle bir süre daha açmama kararı aldığını anlatan Göl, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ile Sağlık Bakanımızın çabalarını görünce bunu bir sosyal sorumluluk kabul edip bizden başka insanlara da örnek olabilmeyi amaçladım. Aylarca uğraşıldı, 'evde kal' sloganıyla. İnsanları belki eve sokamıyoruz ama hiç olmazsa bir araya gelmelerini, sosyal mesafeyi koruyabilmelerini sağlamak amaçlı düşündüm. İnşallah verdiğimiz karar vatana ve millete hayırlı olur."

Göl, rezerv edilen 50 kadar düğün ve nikah programını ise sahiplerine bilgi vererek iptal ettiklerini sözlerine ekledi.