Suluova'da buğday tarlasını kundakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İlçeye bağlı Kutlu köyünde Savaş Üçok'a ait buğday ekili tarlada yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 70 dönüm ekili alan zarar gördü.

Amasya 'nın Suluova ilçesinde buğday ekili tarlayı kundakladığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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