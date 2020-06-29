Suluova'da buğday tarlasını kundakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Suluova'da buğday tarlasını kundakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Amasya'nın Suluova ilçesinde buğday ekili tarlayı kundakladığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde buğday ekili tarlayı kundakladığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

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İlçeye bağlı Kutlu köyünde Savaş Üçok'a ait buğday ekili tarlada yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 70 dönüm ekili alan zarar gördü.

Olayın ardından bölgede inceleme yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangını çıkarttığı öne sürülen M.İ'yi gözaltına aldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Suluova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suluova'da buğday tarlasını kundakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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