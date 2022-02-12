Suluova'da caddelere giysi kumbaraları yerleştirildi - Son Dakika

Suluova ilçesinde kullanılmış tekstil ürünlerinin geri dönüşümde değerlendirilmesi için şehrin farklı noktalarına 30 giysi kumbarası yerleştirildi.

Suluova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce yerleştirilen kumbaralarla, israfın ve atık oluşumunun önlenmesi amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, AA muhabirine, kumbaralarında toplanan giysi ve tekstil ürünlerinin geri dönüşümle değerlendirilerek ekonomiye kazandırılacağını söyledi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdikleri, geri dönüşüm projeleriyle gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak ve doğal kaynakları da koruma hedefini sürdürdüklerini anlatan Üçok, "Cumhurbaşkanı'mızın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi kapsamında dikkat çektiği tekstil atıkları, dünyayı en çok kirleten sektörlerde petrol endüstrisinden sonra ikinci sırada yer alıyor. Çözünebilir maddelerden üretilmeyen bir tekstil ürünü doğada 200 seneye kadar kalabiliyor. İlçemizde tekstil atıklarının çöpe ve doğaya karışmasını önleyeceğiz." dedi.