Son Dakika Haberleri: Suluova'da "Çöp Kumbaraları" Projesi

Suluova'da "Çöp Kumbaraları" Projesi

31 dakika önce

AMASYA(AA) - Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan "Çöp Kumbaraları" projesi kapsamında, okullarda oluşan atıklar çöp kumbaralarında biriktirilerek, geri dönüşüme kazandırılıyor.

Suluova'da
AMASYA(AA) - Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan "Çöp Kumbaraları" projesi kapsamında, okullarda oluşan atıklar çöp kumbaralarında biriktirilerek, geri dönüşüme kazandırılıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek amacıyla bu kapsamda ilçe okullarında çöp kumbaraları oluşturduklarını söyledi.

Sıfır Atık Projesi'nin özellikle anaokullarında uygulanmasının küçük yaşlardan itibaren toplumda bir farkındalık oluşturmak adına önemli olduğunu belirten Davu, "Sıfır Atık Projesi'nin etkin kullanılması, yaygınlaştırılabilmesi ve sürdürülebilmesi için bu çalışmaya küçük yaşlardaki çocuklardan başlamayı planladık. Bundaki amacımız, nesilden nesle tasarrufun ve verimliliğin önemini çocuklarımıza kavratmaya çalışmak. Bu konuda bir farkındalık oluşturmaya çalıştık." dedi.

Davu, ilçe okullarında biriktirilen atıkların, ilgililer tarafından araçlarla toplanarak geri dönüşüm tesislerine götürüldüğünü sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:37 Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Suluova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müjde Ar, Makyajsız Hali ile Takipçilerini Şaşırttı Ispartalı Öğretmen, Öğrencilerine Rap Müzik ve Düzenlediği Turnuvalarla İngilizce Öğretiyor

Öğretmenin Dikkati, 9 Yaşındaki Çocuğa Akrabalarının Dahil 4 Kişinin Yaptığı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı Araç Muayenelerinde Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması, Artık Ağır Kusur Sayılmayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:08:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suluova'da "Çöp Kumbaraları" Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]