Suluova'da "Çöp Kumbaraları" Projesi
31 dakika önce
AMASYA(AA) - Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan "Çöp Kumbaraları" projesi kapsamında, okullarda oluşan atıklar çöp kumbaralarında biriktirilerek, geri dönüşüme kazandırılıyor.
AMASYA(AA) - Suluova
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından uygulamaya konulan "Çöp Kumbaraları" projesi kapsamında, okullarda oluşan atıklar çöp kumbaralarında biriktirilerek, geri dönüşüme kazandırılıyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek amacıyla bu kapsamda ilçe okullarında çöp kumbaraları oluşturduklarını söyledi.
Sıfır Atık Projesi'nin özellikle anaokullarında uygulanmasının küçük yaşlardan itibaren toplumda bir farkındalık oluşturmak adına önemli olduğunu belirten Davu, "Sıfır Atık Projesi'nin etkin kullanılması, yaygınlaştırılabilmesi ve sürdürülebilmesi için bu çalışmaya küçük yaşlardaki çocuklardan başlamayı planladık. Bundaki amacımız, nesilden nesle tasarrufun ve verimliliğin önemini çocuklarımıza kavratmaya çalışmak. Bu konuda bir farkındalık oluşturmaya çalıştık." dedi.
Davu, ilçe okullarında biriktirilen atıkların, ilgililer tarafından araçlarla toplanarak geri dönüşüm tesislerine götürüldüğünü sözlerine ekledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:37 Kaynak: AA
Müjde Ar, Makyajsız Hali ile Takipçilerini Şaşırttı
Ispartalı Öğretmen, Öğrencilerine Rap Müzik ve Düzenlediği Turnuvalarla İngilizce Öğretiyor
Öğretmenin Dikkati, 9 Yaşındaki Çocuğa Akrabalarının Dahil 4 Kişinin Yaptığı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı
Araç Muayenelerinde Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması, Artık Ağır Kusur Sayılmayacak