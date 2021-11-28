Suluova'da depo yangınında maddi hasar oluştu - Son Dakika

Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri yangını evlere sıçramadan söndürdü.

Bayırlı köyünde Satılmış Bülbül'e ait depo, ağıl ve müştemilattan alevlerin çıktığını gören köylüler, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Suluova ilçesinde bir köyde ağıl, depo ve müştemilatta yangın çıktı.

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