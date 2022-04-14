Suluova'da deprem sonrası kurtarma tatbikatı düzenlendi - Son Dakika
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Suluova'da deprem sonrası kurtarma tatbikatı düzenlendi

14.04.2022 10:51
Suluova'da deprem sonrası kurtarma tatbikatı düzenlendi

Suluova'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) deprem sonrası kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Suluova'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) deprem sonrası kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Suluova Yedikır bölgesinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği depremin ardından bir evin yıkıldığı ihbarının alınması üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Servis, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalanlar olduğunun tespit edilmesinin ardından Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinin de yardımıyla binada geçiş alanı açıldı.

İçeride ve evin çatısında mahsur kalan bir kişi, Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerince çıkartılarak ambulansla hastanelere sevk edildi.

Suluova İtfaiye Müdürü Mehmet Özgan, bu tür tatbikatların depreme hazırlık anlamında fayda sağlayacağını belirterek, "Ülkemizdeki tüm illerde deprem riski var. Bu nedenle depremlere karşı hazırlıklı olmak zorundayız." dedi.

YORUMLAR
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Türkiye, İtfaiye, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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