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Suluova'da diyabet semineri verildi

6 saat önce

Suluova İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, öğretmen ve öğrencilere yönelik diyabet semineri verildi.

Suluova'da diyabet semineri verildi, System.String[]

Suluova İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, öğretmen ve öğrencilere yönelik diyabet semineri verildi.

Suluova Öğretmenevi'nde düzenlenen seminerde, Suluova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Somuncu, yapılan bilimsel çalışmalarda ülkede 7 milyonun üzerinde diyabetli olduğunu, yaklaşık 3 milyon kişinin ise diyabetli olduğundan haberdar olmadığının tespit edildiğini söyledi.

Diyabet hastalığının görülme sıklığının obezitenin artışına paralel olarak hızla arttığını ve 20 yaş üzeri her 7 kişiden birinin diyabetli olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Somuncu, "Hareketsiz yaşam tarzı ile sağlıksız beslenme, diyabetin artışını tetikliyor. Diyabetten korunmak için düzenli olarak vücut ağırlığının kontrol edilmesi, haftada 5 gün en az yarım saat orta tempolu yürüyüşün yapılması, tam tahıl ürünlerinin tercih edilmesi ve yağ tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Mehmet Somuncu, Suluova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:30 Kaynak: AA
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