Suluova'da düzenlenen satranç turnuvası ödül töreni düzenlendi

Suluova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen satranç turnuvasında dereye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İlçede 110 öğrencinin katılımıyla düzenlenen organizasyonda dereceye giren 26 sporcuya, İlçe Gençlik Merkezinde düzenlenen törenle madalya ile hediyeleri verildi.

Törene Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova Gençlik ve Spor ilçe Müdürü ve Suluova Gençlik Merkezi Müdür Vekili Murat Turan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel, Amasya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Naci Öztürk katıldı.

Tören, Gençlik Merkezi gönüllü öğrencileri tarafından oluşturulan palyaço grubu ve boyama etkinliği ile son buldu.