Suluova'da engelliler için müzik şöleni düzenlendi - Son Dakika
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Suluova'da engelliler için müzik şöleni düzenlendi

13.05.2022 15:24
Suluova'da engelliler için müzik şöleni düzenlendi

Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi, Suluova Belediyesinin katkılarıyla engelliler için müzik şöleni düzenledi.

Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi, Suluova Belediyesinin katkılarıyla engelliler için müzik şöleni düzenledi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, herkesin birer engelli adayı olduğunu söyledi.

En büyük engelin sevgisizlik olduğunu vurgulayan Üçok, Suluova Belediyesi olarak engellilerin yanında yer aldıklarını, onlara daha kolay bir hayat sağlayabilmek için imkanlarını seferber ettiklerini anlattı.

Engellilerin sosyal hayatta yer almalarını önemsediklerine işaret eden Üçok, "Göreve geldiğimizde ilk olarak kaldırımlardan başlayarak engelli kardeşlerimize özel bir dernek binası tahsis ettik. Engelsiz yaşam parkımızı, son olarak engelsiz servis aracımızı engelli öğrencilerimizin ve engelli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Onlara her zaman bir telefon kadar yakınız. Tüm engelli kardeşlerime sağlık, sıhhat ve afiyetler dilerim." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte engelliler, gençler tarafından seslendirilen şarkılara eşlik ederek eğlenceli vakit geçirdi. Programda şair Kasım Alper Özdemir ve sanatçı Aslı Kökçe de sahne aldı.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Engin Erkul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şube Başkanı Mehmet Semiz ile dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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Türkiye Sakatlar Derneği, Suluova, Engelli, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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