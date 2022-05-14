Suluova'da engelliler için müzik şöleni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Suluova'da engelliler için müzik şöleni düzenlendi

14.05.2022 02:56
Suluova'da engelliler için müzik şöleni düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen program ve katılımcılar Etkinliğe katılan sanatçıların konserleri Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un konuşmasıTürkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi, Suluova Belediyesinin katkılarıyla engelliler için müzik şöleni düzenledi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen program ve katılımcılar

Etkinliğe katılan sanatçıların konserleri

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un konuşması

Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi, Suluova Belediyesinin katkılarıyla engelliler için müzik şöleni düzenledi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, herkesin birer engelli adayı olduğunu söyledi.

En büyük engelin sevgisizlik olduğunu vurgulayan Üçok, Suluova Belediyesi olarak engellilerin yanında yer aldıklarını, onlara daha kolay bir hayat sağlayabilmek için imkanlarını seferber ettiklerini anlattı.

Engellilerin sosyal hayatta yer almalarını önemsediklerine işaret eden Üçok, "Göreve geldiğimizde ilk olarak kaldırımlardan başlayarak engelli kardeşlerimize özel bir dernek binası tahsis ettik. Engelsiz yaşam parkımızı, son olarak engelsiz servis aracımızı engelli öğrencilerimizin ve engelli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Onlara her zaman bir telefon kadar yakınız. Tüm engelli kardeşlerime sağlık, sıhhat ve afiyetler dilerim." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte engelliler, gençler tarafından seslendirilen şarkılara eşlik ederek eğlenceli vakit geçirdi. Programda şair Kasım Alper Özdemir ve sanatçı Aslı Kökçe de sahne aldı.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Engin Erkul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şube Başkanı Mehmet Semiz ile dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Engelliler Haftasında Spor Şöleni Engelliler Haftasında Spor Şöleni

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suluova'da engelliler için müzik şöleni düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
00:45 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu!
00:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır
00:10 Sert düşüş yaşayan LUNA coin yatırımcıları, kurucunun evini bastı!
23:06 Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 02:59:32. #1.12#
SON DAKİKA: Suluova'da engelliler için müzik şöleni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement