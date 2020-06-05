Suluova'da esnafa hijyen seti dağıtıldı - Son Dakika

Suluova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Karsavul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan ve normalleşme süreciyle yeniden faaliyetlerine başlayan esnafa hijyen seti dağıttı.

Esnaf ziyaretinde bulunan Karsavul, açıklanan kurallara uyulmasının toplumun sağlığının korunması açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Karsavul, normalleşme süreci kapsamında ilçede kahvehaneler, kafeler, çay ocakları ve spor salonlarının yeniden hizmete girdiğini, daha önce açık olan ve sipariş üzerine hizmet veren lokantaların ise müşteri kabulüne başladığını, bundan sonraki süreçte esnafların kurallara en azami seviyede uymalarını istedi.