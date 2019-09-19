Son Dakika Haberleri: Suluova'da 'Gaziler Günü' kutlandı
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Suluova'da 'Gaziler Günü' kutlandı

1 saat önce

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, vatanın birliğini korumak, dirliğini sağlamak ve esenliğini devam ettirmek için canlarını ortaya koyan gaziler için Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene katıldı.

Suluova'da 'Gaziler Günü' kutlandı, System.String[]

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, vatanın birliğini korumak, dirliğini sağlamak ve esenliğini devam ettirmek için canlarını ortaya koyan gaziler için Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene katıldı.


'19 Eylül Gaziler Günü' münasebetiyle hükümet binası önünde tören düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Fatih Üçok'un yanı sıra İlçe Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, ilçe protokol, şehit ve gazi yakınları ile birlikte vatandaşlar katıldı.


Hükümet Konağı yanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören; İlçe Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ve Belediye Başkanımız Fatih Üçok'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerle son buldu. - AMASYA

Fatih Üçok, Hükümet, Suluova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:43 Kaynak: İHA
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