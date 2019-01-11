Suluova'da "Genç Sesler Musiki Yarışması" Finali Yapıldı

AMASYA(AA) - Suluova
ilçesinde, il genelinde bulunan imam hatip ortaokullarının katıldığı "Genç
Sesler Musiki Yarışması"nın finali gerçekleştirildi.
Suluova Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin eğitimlerinin yanı sıra sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel alanda da yeteneklerini göstermesi, ayrıca musiki kültürünün de tanıtılarak yaşatılmasını sağlamanın önemli olduğunu söyledi.
Daha sonra 12 okul arasında yapılan yarışma sonucunda erkeklerde Suluova Recep İnce
İmam Hatip Ortaokulu, kızlarda ise Amasya
Gök Medrese İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu.
Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.