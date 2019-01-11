Suluova'da "Genç Sesler Musiki Yarışması" Finali Yapıldı

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Alex de Souza, Fenerbahçe'nin Peşinde Olduğu Jhonny Lucas'a Övgü Yağdırdı

Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?