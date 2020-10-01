Suluova'da güvenlik ve halk günü toplantısı yapıldı - Son Dakika

Suluova'da her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ilçe güvenlik ve halk günü toplantısı gerçekleştirildi.

Öğretmenevi salonunda gerçekleştirilen programa başkanlık eden Kaymakam Abdullah Şen, Suluova ilçe merkezi ve köylerinde yaşayan halkın yaşam kalitesini artırmak ve bölgenin gelişme ve de kalkınmasını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, bunun da ancak yetkililer ve halkın el birliği içinde hareket ederek sağlanabileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok ise ilçenin yer altı ve yer üstü kaynakları ve ulaşım ağı ortasında olması özelliği bakımından gelişmek için oldukça önemli avantajlara sahip olduğunu, hizmet ettiği iki dönemdir ilçe genelinde ihtiyaç duyulan birçok proje ve yatırımı hayata geçirdiklerini anlattı.

Daha sonra toplantıya katılan kurum amirleri ile muhtarlar, çeşitli konularda sorun ve beklentilerini dile getirdi.

Toplantıya Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Alagül, Emniyet Müdür Vekili Engin Erkul ile kurum amirleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.