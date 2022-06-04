Suluova'da "Hayat Boyu Öğrenme Suluova Spor Şenlikleri" düzenledi

Suluova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Suluova Spor Şenlikleri" düzenledi.

İlçede bulunan sentetik çim sahada düzenlenen etkinlikte penaltı atışları, güreş, tekvando ve judo gösterisi, mini futbol turnuvası, çuval ve halat yarışı gibi geleneksel oyunlar ve yarışmalar gerçekleştirildi.

Kaymakam Abdullah Şen, burada yaptığı konuşmada, sporun küçük yaşlardan itibaren alışkanlık haline getirilmesi gereken önemli bir alan olduğuna işaret ederek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Fatih Üçok ise ilçede son 8 yıldır spor alanında ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, gençlerin enerjilerini sağlıklı şekilde atabilmeleri için spora önem verdiklerini söyledi.

Program sonunda protokol üyeleri tarafından başarılı sporculara ödülleri verildi.