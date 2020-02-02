Suluova'da hayat boyu öğrenme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Suluova'da hayat boyu öğrenme toplantısı yapıldı

7 saat önce

Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce "Hayat boyu öğrenme, planlama ve iş birliği" toplantısı gerçekleştirildi.

Suluova'da hayat boyu öğrenme toplantısı yapıldı, System.String[]

Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce "Hayat boyu öğrenme, planlama ve iş birliği" toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Öğretmenevi'nde yapılan toplantının, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla hayat boyu öğrenme alanında işbirliği ve de koordinasyonu sağlamak, etkinlikleri birlikte planlamak ve verimliliği arttırmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün daha aktif ve başarılı çalışmalar ortaya koyması için tüm kurum ve kuruluşlar arası iletişimin çok önemli olduğunu belirten Davu, "Elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek, toplumdaki hedef kitlelere ulaşmaya gayret ediyoruz. Bu sayede bilgi ve beceri artırıcı kurslar açıyoruz. Bu konuda daha fazla kitleye ve kişiye ulaşmak için tüm kurum ve kuruluşlarımızla iletişim çok önemli. Bu konudaki özverili çalışmalarından dolayı Halk Eğitim Merkezi yetkililerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. 2018-2019 Eğitim-öğretim döneminde de uyumlu ve başarılı çalışmalar ortaya çıkacağına inanıyorum." dedi.

Daha sonra, Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kutluay Güven tarafından, katılanlara kurum çalışmaları ve kurslar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Halk Eğitimi Merkezi, Suluova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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