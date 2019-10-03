Suluova'da

Suluova Belediyesi tarafından sürdürülen "Hünerli Eller" Projesi kapsamında 200 eve temizlik ve bakım hizmeti veriliyor.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, yaşlı ve engellilerin evlerine temizlik ve bakım hizmetinin 2 yıldır sürdürüldüğünü söyledi.

Sosyal ve gönül belediyeciliği anlayışıyla bu projeyi başlattıklarını belirten Üçok, ayrıca proje kapsamında kendisinin ve Suluova Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği üyelerinin zaman zaman yaşlıları ikametlerinde ziyaret ettiklerini ifade etti.