Suluova'da iftar programları düzenlendi - Son Dakika

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Suluova'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan üniversite öğrencileri ile yöneticilerin davetine katılarak gençlerle iftar yaptı.

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören öğrencilerin kaldığı KYK yurdu müdüresi Nazlı Keskin'in organize ettiği iftar programına eşi Tuğba Şen ile katılan Kaymakam Şen, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Şen, "Sizler bizim misafirimiz değil, evlatlarımızsınız. Ailelerinizin emaneti, geleceğimizin teminatısınız. Sizlere hayatınızda başarılar diliyorum ve sizlerle iftar sofrasını, ramazan lokmasını paylaşmaktan mutluyum." dedi.

Suluova Müftülüğünden Suluova MYO öğrencilerine iftar

Suluova Müftülüğü, Suluova Meslek Yüksekokulunda (MYO) öğrenim gören öğrenciler için iftar programı düzenledi.

Suluova Şehzadeler Kur'an Kursu'nda düzenlenen iftar programına Müftü Sıtkı Kaya, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Adil Başara, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kadir Saraç, Müftülük Şube Müdürü Uğur Koncak ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gençler katıldı.

İftar öncesi gençlerle tanışan Kaya, oruç ve ilim öğrenme konusunda öğrencilerle sohbet etti, derslerinde başarılar diledi.

İftar sonrası öğrenciler, Akşemsettin Camisi'nde enderun usulü teravih namazı kıldı.