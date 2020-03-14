Suluova'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suluova'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Suluova'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İsa Bülbül'ün kullandığı 05 KA 153 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Muhsin Yazıcıoğlu kavşağından ana yola çıkmak isteyen Vahit Komat idaresindeki 05 AAG 727 plakalı otomobille çarpıştı.

Bülbül'ün kullandığı otomobil, refüjdeki ağaç ve trafik levhalarına çarparak durabildi.

Kazada araçta sıkışan Bülbül, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Bülbül, 112 Acil Servis ekibince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Suluova'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Suluova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:37 Kaynak: AA
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