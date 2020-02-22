Suluova'da ikinci sanayi sitesi kurulacak - Son Dakika
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Suluova'da ikinci sanayi sitesi kurulacak

6 saat önce

Suluova ilçesinde ikinci sanayi sitesi kurulması için çalışmaların başladığı bildirildi.

Suluova'da ikinci sanayi sitesi kurulacak, System.String[]

Suluova ilçesinde ikinci sanayi sitesi kurulması için çalışmaların başladığı bildirildi.

Suluova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Karsavul, Suluova Öğretmenevi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, mevcut küçük sanayi sitesinin tamamen dolduğunu, esnaf ve sanatkarlardan gelen yeni iş yeri taleplerine cevap verilemediğini söyledi.

İlçenin gelişme ve büyümesine bağlı olarak sanayi sektörünün de hızla geliştiğini, yeni sanayi dalları ile sanayi alanında çalışan nüfus sayısının da arttığını anlatan Karsavul, "Suluova'nın gelişmesi için son derece önemli olan yeni sanayi sitesi, hem esnafı hem de vatandaşı rahatlatacaktır. Mevcut küçük sanayi sitesinde yer bulamayan ve şehrin muhtelif yerlerine dağılmış sanayi esnafını tek çatı altında toplayarak müşterilerine en iyi hizmeti sunacak ortama kavuşturulacak. Ayrıca markalaşma ve kurumsallaşma yoluna gidilerek çevre sanayiler ile rekabet gücü artacak. Dış bölgelere de hitap ederek ilçenin ekonomik hareketliliği artırılacak." dedi.

Yeni sanayi sitesi için gerekli fizibilite çalışmalarını yaptıklarını belirten Karsavul, "Yapımı düşünülen yeni sanayi sitesi Amasya-Suluova kara yolu üzerinde. 125, 250, 500 ve bin metrekare olmak üzere iş yerleri yapılacak. İnşaatlar kooperatif usulüne göre olacak. En fazla 5 yıl içinde hizmete sunulması planlanıyor." diye konuştu.

Suluova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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