Suluova'da İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

Suluova'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehit Osman Şeker İlkokulu bahçesindeki program Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Türk büyükleri ile eğitim şehitleri anısına saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlk ders başı zilini çalan Kaymakam Abdullah Şen, ilçede görev yapan öğretmen ve öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını tebrik etti.

Hastalıksız, sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Şen, " Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olması için eğitimli genç nesiller yetiştirmek zorundayız, eğitimde başarılı çalışmalar yapmak zorundayız." dedi.

Kovid-19'a karşı devlet olarak her türlü imkanın sağlandığını anlatan Şen, "Her türlü hijyen ekipmanı okullarımızda mevcut, maske ve koruyucu her türlü ürün okullarda var. Bize düşen çocuklarımızı korumak, kollamak. Aşı, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak koronavirüs ile mücadele edip daha sağlıklı olarak okullarımızda eğitime devam etmek." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Fatih Üçok ise yüz yüze eğitimin yerini hiç bir şeyin tutmadığını vurgulayarak, "Hayatımızda birçok değişim ve gelişim oldu, teknolojik gelişmeler yaşandı ama öğretmenin yerini hiçbir şey dolduramadı. Çünkü sadece öğretmek değil, aynı zamanda bu işin eğitim boyutu var, karşılıklı iletişim var. Onun için okullarımız bizim için çok kıymetlidir. Onun için yüz yüze eğitim öğretim yılımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dördüncü sınıf öğrencileri, birinci sınıf öğrencilerine "hoş geldiniz" çiçeği verdi.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve yapılan gösterilerin ardından tören sona erdi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Alagül, İlçe Emniyet Müdür Vekili Engin Erkul ile kurum müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.