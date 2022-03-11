Suluova'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Suluova'da program düzenlendi.
Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Suluova Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda İstiklal Marşı okundu.
Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı programda öğrenciler, günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okudu.
Tiyatro ve müzik gösterisinin ardından yarışmalarda derece giren öğrencilere hediyeleri verildi.
Programa Kaymakam Abdullah Şen, Belediye Başkanı Fatih Üçok, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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