Suluova'da istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Suluova'da istişare toplantısı yapıldı

6 saat önce

Suluova ilçesinde kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Suluova'da istişare toplantısı yapıldı, System.String[]

Suluova ilçesinde kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye tarafından özel bir restoranda düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fatih Üçok, amaçlarının bugüne kadar yapılan ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan hizmet ve yatırımların değerlendirmesini yapmak, gelecekte arzulanan ve planlanan çalışma ile yeni yatırımlar hakkında istişarelerde bulunmak olduğunu belirtti.

İstişareye büyük önem verdiklerini ifade eden Üçok, sadece bir grup ya da mahallenin değil 21 mahallesi bulunan tüm Suluova'nın başkanı olduğunu, siyasi kaygı gütmeden ve ayrım yapmadan eşit şekilde tüm ilçe geneline adil şekilde hizmet götürmeye özen gösterdiklerini, ilçe tarihindeki en yüksek ve adilane hizmetin ise bu dönemde yapıldığını, hizmette düsturlarının ise Allah rızası ve millet duası olduğunu söyledi.

Daha sonra ilçe gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, kurum, kuruluş ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Fatih Üçok, Suluova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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